22 февраля, 15:26
На 307 километре федеральной автодороги Р-216 "Астрахань-Элиста-Ставрополь" 48-летний житель города Санкт-Петербург на грузовике "Скания" не справился с управлением
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В результате автомашина съехала в кювет. При этом сам водитель не пострадал, большегруз механических повреждений не получил, однако, ввиду сложившихся метеорологических условий, самостоятельно вернуться на проезжую часть для водителя не представлялось возможным – машина увязла в грязи.
В результате автомашина съехала в кювет. При этом сам водитель не пострадал, большегруз механических повреждений не получил, однако, ввиду сложившихся метеорологических условий, самостоятельно вернуться на проезжую часть для водителя не представлялось возможным – машина увязла в грязи.
При поступлении сигнала на место происшествия выдвинулись экипажи ДПС во главе с руководителями Госавтоинспекции, а также специализированная дорожная техника. Полицейские накормили водителя борцогами и напоили горячим калмыцким чаем.
Спустя несколько часов транспортное средство удалось вернуть на проезжую часть, и водитель благополучно продолжил свой путь.
Фото: Мвд-По Республике-Калмыкия