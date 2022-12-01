На 307 километре федеральной автодороги Р-216 "Астрахань-Элиста-Ставрополь" 48-летний житель города Санкт-Петербург на грузовике "Скания" не справился с управлением

В результате автомашина съехала в кювет. При этом сам водитель не пострадал, большегруз механических повреждений не получил, однако, ввиду сложившихся метеорологических условий, самостоятельно вернуться на проезжую часть для водителя не представлялось возможным – машина увязла в грязи.



При поступлении сигнала на место происшествия выдвинулись экипажи ДПС во главе с руководителями Госавтоинспекции, а также специализированная дорожная техника. Полицейские накормили водителя борцогами и напоили горячим калмыцким чаем.



Спустя несколько часов транспортное средство удалось вернуть на проезжую часть, и водитель благополучно продолжил свой путь.



Фото: Мвд-По Республике-Калмыкия