22 февраля, 14:17
В Калмыкии с рабочим визитом находится Чрезвычайный и Полномочный посол Непала в России, член Попечительского совета Общества сотрудничества и дружбы с Непалом господин Милан Радж Туладхар
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Сегодня состоялась его встреча с преподавателями и студентаи Калмыцкого госуниверситета. В своем выступлении он отметил развитую систему международного сотрудничества КалмГУ , в котором учатся студенты из 50 стран мира.
Сегодня состоялась его встреча с преподавателями и студентаи Калмыцкого госуниверситета. В своем выступлении он отметил развитую систему международного сотрудничества КалмГУ , в котором учатся студенты из 50 стран мира.
"Думаю, что вскоре получать престижное российское образование в калмыцком университете будут и студенты из Непала", – заявил господин Туладхар.
Напомним, визит состоялся по приглашению Центрального хурула республики "Золотая обитель Будды Шакьямуни".
Об этом в ноябре прошлого года договорились во время встречи господин посол и старший администратор главного буддийского храма Калмыкии Йонтен-гелюнг.
"Визит посла послужит укреплению и развитию деловых, культурных и общественных связей с Непалом", – отметил Йонтен-гелюнг.