В Калмыкии с рабочим визитом находится Чрезвычайный и Полномочный посол Непала в России, член Попечительского совета Общества сотрудничества и дружбы с Непалом господин Милан Радж Туладхар

Сегодня состоялась его встреча с преподавателями и студентаи Калмыцкого госуниверситета. В своем выступлении он отметил развитую систему международного сотрудничества КалмГУ , в котором учатся студенты из 50 стран мира.



"Думаю, что вскоре получать престижное российское образование в калмыцком университете будут и студенты из Непала", – заявил господин Туладхар.



Напомним, визит состоялся по приглашению Центрального хурула республики "Золотая обитель Будды Шакьямуни".



Об этом в ноябре прошлого года договорились во время встречи господин посол и старший администратор главного буддийского храма Калмыкии Йонтен-гелюнг.



"Визит посла послужит укреплению и развитию деловых, культурных и общественных связей с Непалом", – отметил Йонтен-гелюнг.