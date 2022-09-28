Сегодня в республиканской прокуратуре состоялось заседание коллегии о результатах анализа состояния работы по эксплуатации государственной автоматизированной системы правовой статистики

Прокуратурой Республики Калмыкия и поднадзорными ей правоохранительными органами продолжена работа, регламентированная приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 18.01.2016 № 18 "О проведении опытной эксплуатации государственной автоматизированной системы правовой статистики".



Так, уже проведена значительная работа по формированию единой электронной базы регистрации и учета информации о поступивших и разрешенных сообщениях, зарегистрированных преступлениях, возбужденных уголовных делах, результатах расследования и судебного рассмотрения, лицах, привлеченных к уголовной ответственности, потерпевших. За весь период учтено более 200 тыс. сообщений о преступлениях и иных правонарушениях, 150 тыс. статистических карточек.