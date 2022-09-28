14 ноября, 12:48
 8 °C
61,54
60,22
  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
14 ноября, 09:14
Новости

Сегодня в республиканской прокуратуре состоялось заседание коллегии о результатах анализа состояния работы по эксплуатации государственной автоматизированной системы правовой статистики

Сегодня в республиканской прокуратуре состоялось заседание коллегии о результатах анализа состояния работы по эксплуатации государственной автоматизированной системы правовой статистики
Прокуратурой Республики Калмыкия и поднадзорными ей правоохранительными органами продолжена работа, регламентированная приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 18.01.2016 № 18 "О проведении опытной эксплуатации государственной автоматизированной системы правовой статистики".

Так, уже проведена значительная работа по формированию единой электронной базы регистрации и учета информации о поступивших и разрешенных сообщениях, зарегистрированных преступлениях, возбужденных уголовных делах, результатах расследования и судебного рассмотрения, лицах, привлеченных к уголовной ответственности, потерпевших. За весь период учтено более 200 тыс. сообщений о преступлениях и иных правонарушениях, 150 тыс. статистических карточек.
 
 Читайте наши новости в Одноклассниках!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия