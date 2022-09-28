Приближается знаменательная дата, 100 лет со дня рождения Эрдни Деликова – первого калмыка, ставшего Героем Советского Союза и награжденного посмертно

Отважный бронебойщик, ставший для многих примером мужества, храбрости и стойкости, родился 22 ноября 1922 года в одном из хотонов Малодербетовского улуса. Память об отважном земляке, бережно хранят в его родном Сарпинском районе.



В день рождения Эрдни Тельджиевича, мероприятия к его 100-летию проведут в трех населенных пунктах- Кировском СМО, Кануковском и в поселке Салын Тугтун.



Фото взято в свободном доступе.