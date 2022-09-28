14 ноября, 09:19
Приближается знаменательная дата, 100 лет со дня рождения Эрдни Деликова – первого калмыка, ставшего Героем Советского Союза и награжденного посмертно
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Отважный бронебойщик, ставший для многих примером мужества, храбрости и стойкости, родился 22 ноября 1922 года в одном из хотонов Малодербетовского улуса. Память об отважном земляке, бережно хранят в его родном Сарпинском районе.
Отважный бронебойщик, ставший для многих примером мужества, храбрости и стойкости, родился 22 ноября 1922 года в одном из хотонов Малодербетовского улуса. Память об отважном земляке, бережно хранят в его родном Сарпинском районе.
В день рождения Эрдни Тельджиевича, мероприятия к его 100-летию проведут в трех населенных пунктах- Кировском СМО, Кануковском и в поселке Салын Тугтун.
Фото взято в свободном доступе.