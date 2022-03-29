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26 апреля, 20:34
Новости

Сегодня в республиканской больнице продолжается научно-практическая конференция, посвященная 120-летию лечебного учреждения

Сегодня в республиканской больнице продолжается научно-практическая конференция, посвященная 120-летию лечебного учреждения

Актуальные вопросы хирургии обсуждают в течение двух дней в калмыцкой столице лучшие специалисты в этой области. Представители Элисты, Волгограда, Москвы, Астрахани, Московской области, Ростова на Дону, Петербурга делятся опытом в ходе конференции и на практике во время мастер-классов. Сегодня  специалисты  прооперируют пятерых жителей Калмыкии.

А в первый день конфренциис докладами в стенах ресбольницы выступили  ведущие урологи и колопроктологи страны. После этого хирурги провели четыре операции. Для мастер-классов были отобраны сложные или неясные случаи, в которых требуется помощь врачей из других регионов. «Урологическая служба Калмыкии стала одним из лидеров нашей страны. - отметил Денис Мазуренко, доцент кафедры урологии и андрологии федерального медицинского центра.Всё меньше и  меньше пациентов выезжают на операции в соседние регионы или к нам в Москву. Отделение ресбольницы оснащено необходимым оборудованием, за последние несколько лет внедрены новые методы лечения, в том числе дробления камней в почках. Конференция объединила созвездие врачей, она поможет нам выйти на более высокий уровень оказания помощи» - заключил он.

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