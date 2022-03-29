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26 апреля, 20:07
Новости

﻿Дороги – это драйвер для развития целого ряда отраслей

﻿Дороги – это драйвер для развития целого ряда отраслей

К тому, же реализация транспортно-логистического потенциала Калмыкии важна для всего Юга России благодаря выгодному положению и протяженности дорог нашей республики – сообщил в своем телеграм-канале Глава Республики Бату Хасиков.

В марте в качестве одной из мер поддержки экономики Калмыкии руководство республики обратилось к коллегам из федерального центра за выделением дополнительных средств для ремонта дорог. Обосновали потребности и совместными усилиями работали над проектами.

В итоге наш регион получит 400 млн рублей из резервного фонда правительства России. Эти средства позволят привести в нормативное состояние 32 км автомобильных дорог и объектов улично-дорожной сети. 

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