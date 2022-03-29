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26 апреля, 21:15
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Государство компенсирует до 45% всех понесенных затрат на производство овощей и картофеля

Государство компенсирует до 45% всех понесенных затрат на производство овощей и картофеля

Прием заявок для получения субсидий стартует 29 апреля.  Об этом в своём телеграмм-канале сообщил министр сельского хозяйства республики Максим Менкнасунов. Всего на развитие производства овощей выделено свыше 8 млн. рублей, картофеля – около 2,5 млн.

«Нужно учитывать особенности нашего засушливого климата, который усложняет производственные процессы.  В связи с этим, поддержка этих подотраслей, на мой взгляд, необходима», - подчеркнул руководитель ведомства. В этом году в республике планируют получить 9,5 тыс. тонн овощей, что на 7% больше, чем в 2021-ом и 2 тыс. тонн картофеля - на 17% больше прошлогоднего урожая.

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