Сегодня Элистинские школы и детские сады продолжают участие во Всероссийской патриотической акции "Окна Победы"

Как сообщили в Администрации столицы, ее целью является создание атмосферы одного из самых важных праздников в стране, передача молодому поколению традиций, выражение благодарности тем, кого мы называем солдатами Победы. Мероприятие проводится в формате онлайн-флешмоба.



Участники тематически оформляют окна квартир, домов, офисов , а затем размещают в социальных сетях фотографии с хэштегом ОкнаПобеды и словами благодарности героям, а также тематическими текстами.



Отметим, что к акции может присоединиться любой желающий. Для украшения окон можно использовать георгиевские ленты, фотографии ветеранов, цветы, красные звезды, рисунки детей и др.



Фото: Администрация города Элисты