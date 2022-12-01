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4 мая, 09:33
Новости

Сегодня Элистинские школы и детские сады продолжают участие во Всероссийской патриотической акции "Окна Победы"

Сегодня Элистинские школы и детские сады продолжают участие во Всероссийской патриотической акции "Окна Победы"

Как сообщили в Администрации столицы, ее целью является создание атмосферы одного из самых важных праздников в стране, передача молодому поколению традиций, выражение благодарности тем, кого мы называем солдатами Победы. Мероприятие проводится в формате онлайн-флешмоба.

Участники тематически оформляют окна квартир, домов, офисов , а затем размещают в социальных сетях фотографии с хэштегом ОкнаПобеды и словами благодарности героям, а также тематическими текстами.

Отметим, что к акции может присоединиться любой желающий. Для украшения окон можно использовать георгиевские ленты, фотографии ветеранов, цветы, красные звезды, рисунки детей и др.

Фото: Администрация города Элисты

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