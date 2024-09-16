Сегодня в регионе пройдут мероприятия, приуроченные к неделе безопасности дорожного движения.

Ежегодно она проходит для того, чтобы привлечь внимание к проблематике безопасности самых юных участников дорожного движения.

В этом году программа составлена с учетом актуальной статистики аварийности, акцент сделан на профилактике ДТП с участием несовершеннолетних с точки зрения всех возможных аспектов.

Значительная часть мероприятий направлена на родительское сообщество и педагогов – тех, кто дома и в школах разъясняет детям, как безопасно вести себя на дорогах, как прогнозировать потенциальные риски и как их избежать.