Сегодня руководители профессиональных образовательных организаций Калмыкии участвуют в семинаре-совещании под названием «БУДЕТ ТОЛК».

Он проходит на территории Мастерской управления «СЕНЕЖ», что находится в Московской области.

Республику представляют директор Элистинского политехнического колледжа Галина Васькина, а также директор Колледжа искусств им Петра Чонкушова» Лилия Эрендженова.

Участники обмениваются опытом, поднимают актуальные вопросы перед профессиональным образованием, разрабатывают совместные стратегии по повышению качества образования и адаптации учебных программ к требованиям рынка труда.

Фото: Минобрнауки Республики Калмыкия