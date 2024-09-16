Сегодня руководители профессиональных образовательных организаций Калмыкии участвуют в семинаре-совещании под названием «БУДЕТ ТОЛК».
Смотрите наши видео на YouTube!
Он проходит на территории Мастерской управления «СЕНЕЖ», что находится в Московской области.
Республику представляют директор Элистинского политехнического колледжа Галина Васькина, а также директор Колледжа искусств им Петра Чонкушова» Лилия Эрендженова.
Участники обмениваются опытом, поднимают актуальные вопросы перед профессиональным образованием, разрабатывают совместные стратегии по повышению качества образования и адаптации учебных программ к требованиям рынка труда.
Фото: Минобрнауки Республики Калмыкия