Сегодня на заседании Общественного совета при Минцифры России обсудили приоритетные направления импортозамещения отраслевых IТ-решений Обсуждение состоялось на площадке Патриот Экспо в рамках международного технологического Конгресса.

Участники заседания рассмотрели также правила применения и регулирования дипфейков (то есть медиаконтента, созданного нейросетью на основе существующего видео, изображения или звука) в коммерческих и пользовательских целях и заслушали доклады о приоритетных направлениях деятельности Комиссий, сформированных в рамках Общественного совета.

В частности, в центре внимания была деятельность целого ряда Комиссий: Комиссии по мониторингу качества государственных услуг и развитию онлайн-сервисов (госуслуги); Комиссии по развитию сетей связи и инфраструктуры связи (связь и ИТ); Комиссии по поддержке ИТ-индустрии, развитию отечественных продуктов и обеспечению информационной безопасности; Комиссии по защите традиционных российских духовно-нравственных ценностей, культуры и исторической памяти.

Комментируя итоги заседания, заместитель председателя Общественного совета при Минцифры России, заместитель Генерального директора — руководитель Регионального департамента ВГТРК, председатель комиссии по развитию информсообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты России Рифат Сабитов отметил важность совместной работы членов Общественного совета и представителей медиаотрасли с тем, чтобы оперативно и быстро реагировать на новые вызовы. В частности, очень важна и востребована сегодня работа по правовому регулированию и контролю за распространением информации в интернет-пространстве.

Источник - ГТРК «Ставрополье» - https://stavropolye.tv/news/199438