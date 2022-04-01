Сегодня в региональном отделении пенсионного фонда состоялся брифинг

Речь шла о выплатах семьям с невысокими доходами, имеющим детей в возрасте от 8 до 17 лет. По предварительным расчетам, поддержку в регионе получат более 16 тысяч детей. Прогнозируемый объем средств, заложенных на выплаты – свыше 1,7 миллиардов рублей.

С 26 апреля на портале госуслуг открыта форма для заполнения заявления для назначения социальной выплаты. А с 1 мая заявление можно будет подать в офисах МФЦ и в клиентских службах ПФР. В большинстве случаев для оформления пособия понадобится только заявление родителя.