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28 апреля, 17:53
Новости

Сегодня в региональном отделении пенсионного фонда состоялся брифинг

Речь шла о выплатах семьям с невысокими доходами, имеющим детей в возрасте от 8 до 17 лет. По предварительным расчетам, поддержку в регионе получат более 16 тысяч детей. Прогнозируемый объем средств, заложенных на выплаты – свыше 1,7 миллиардов рублей.

С  26 апреля на портале госуслуг открыта форма для заполнения заявления для назначения социальной выплаты. А с 1 мая заявление можно будет подать в офисах МФЦ и в клиентских службах ПФР. В большинстве случаев для оформления пособия понадобится только заявление родителя.

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