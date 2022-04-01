Глава Калмыкии Бату Хасиков принял участие в заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию в режиме ВКС

Его провел вице-премьер России Марат Хуснуллин.



Был обсужден ход строительства инфраструктуры в разных сферах. Как отметил Марат Хуснуллин, несмотря на непростые времена, мы не должны останавливаться на достигнутом или снижать темпы возведения объектов, важных для полноценного функционирования всех отраслей экономики.



Бату Хасиков поддерживает Марата Шакирзяновича. Он считает, что именно строительная отрасль выполняет функции мощного драйвера развития.

Глава региона отмечает: «Вместе с Правительством РК, Министерством строительства РК, Министерством ЖКХ и энергетики РК и Администрацией Элисты будем дальше строить и реконструировать дороги, дома, больницы и школы, благоустраивать общественные территории.»