Прошла видеоконференция с участием заместителя директора Департамента растениеводства Минсельхоза России Ириной Широковой и директором «Россельхозцентра» Александром Малько

Мероприятие прошло по инициативе сельхозведомства Калмыкии. В повестке дня – борьба с саранчовыми вредители. Основное внимание было уделено применению сельскохозяйственной авиации на территории республики в условиях временного ограничения на использование воздушного пространства.

По словам профильного министра Максима Менкнасунова, выполнять авиационно-химические работы в ЮФО можно будет, но только на самолетах Ан-2 и на вертолетах Ми-2, оборудованных устройствами передачи данных – трекеры. Они должны быть зарегистрированы в Государственной автоматизированной информационной системе «ЭРА-ГЛОНАСС». Департамент растениеводства предоставит список сертифицированных оборудований. Полученную информацию Министерство сельского хозяйства проанализирует и направит в районы республики для осуществления взаимодействия с представителями авиакомпании.