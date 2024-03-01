Сегодня в региональной прокуратуре состоится Всероссийский день приема предпринимателей

На вопросы защиты их законных прав и интересов ответит прокурор Калмыкии Виталий Семенченко совместно с Уполномоченным по правам предпринимателей в Республике Оксаной Эрдни – Горяевой. Подобные мероприятия пройдут и в территориальных подразделениях надзорного ведомства.

Напомним, Всероссийский день приема предпринимателей проходит в России с 2017 года, его цель - оказание правовой помощи представителям бизнес – сообщества.