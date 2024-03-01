5 марта, 14:48
 6 °C
99,11
91,35
  • BANNER
  • bannerok
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
5 марта, 10:22
НовостиЗдравоохранение

В Калмыкии более 84 тысяч человек прошли профосмотры в прошлом году. Сообщает пресс-служба регионального Минздрава

В Калмыкии более 84 тысяч человек прошли профосмотры в прошлом году. Сообщает пресс-служба регионального Минздрава

Обследование проходят и жители удаленных населенных пунктов: к ним отправляются мобильные группы медиков с современными маммографами и флюорографами. Всего же диспансеризацию в Калмыкии пройти можно в 12 районных больницах и в горполиклинике.

Напомним, раннее президент Владимир Путин сообщил, что с 2025 года в России может появиться возможность оформления налоговых вычетов для граждан, которые регулярно проходят диспансеризацию и сдают нормы ГТО.

 Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия