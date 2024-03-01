В Калмыкии более 84 тысяч человек прошли профосмотры в прошлом году. Сообщает пресс-служба регионального Минздрава

Обследование проходят и жители удаленных населенных пунктов: к ним отправляются мобильные группы медиков с современными маммографами и флюорографами. Всего же диспансеризацию в Калмыкии пройти можно в 12 районных больницах и в горполиклинике.

Напомним, раннее президент Владимир Путин сообщил, что с 2025 года в России может появиться возможность оформления налоговых вычетов для граждан, которые регулярно проходят диспансеризацию и сдают нормы ГТО.