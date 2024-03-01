5 марта, 07:11
Сегодня - 5 день всемирного фестиваля молодежи, который проходит в Сочи
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На масштабном мероприятии собрались около 20 тысяч ребят из 180 стран. Делегаты из Калмыкии, наряду с другими участниками, присоединятся к легкоатлетической пробежке «Навстречу друг другу». Каждый преодолеет дистанцию в 4,6 км по трассе Сириус Автодрома. А также посетят танцевальное шоу «Любовь спасет мир», где узнают о многоликости и многогранности этого чувства.
Лучшие танцевальные дуэты России и мира постараются рассказать о любви на языке танца.