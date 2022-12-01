21 апреля, 10:54
Депутат Госдумы Бадма Башанкаев опубликовал пост о прохождении стажировки студентов Калмыцкого медколледжа в легендарном Склифе
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Напомним, что это стало возможным благодаря участию самого народного избранника от Калмыкии.
Напомним, что это стало возможным благодаря участию самого народного избранника от Калмыкии.
"Приятно и берет гордость, что ребят заметили, сразу увидели, что они старательные, хотят и могут обучаться. Что их знания и навыки, полученные в Калмыкии - на уровне", написал в своём телеграмканале Башанкаев.
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