Депутат Госдумы Бадма Башанкаев опубликовал пост о прохождении стажировки студентов Калмыцкого медколледжа в легендарном Склифе

Напомним, что это стало возможным благодаря участию самого народного избранника от Калмыкии.



"Приятно и берет гордость, что ребят заметили, сразу увидели, что они старательные, хотят и могут обучаться. Что их знания и навыки, полученные в Калмыкии - на уровне", написал в своём телеграмканале Башанкаев.



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