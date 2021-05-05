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6 июня, 16:46
Новости

Сегодня, в Пушкинский день, в Элисте прошел литературно-музыкальный праздник

Он был посвящен 223-летию со дня рождения великого русского поэта Александра Пушкина. В сквере, носящем его имя, собрались любители поэзии и поклонники творчества писателя. Перед зрителями выступил детско-юношеский хор «Радость» воскресной школы Казанского кафедрального собора. В рамках праздника состоялся конкурс чтецов, в нем приняли участие все желающие. Открыл праздник народный поэт Калмыкии Владимир Нуров.

Кроме того, в республиканском Русском театре драмы и комедии подвели итоги конкурса чтецов «Глаголом жги сердца людей». Напомню, он проводился при поддержке профильного министерства в трех номинациях. В нем приняли участие школьники и студенты от 7 до 21 года. Кроме того, к этому мероприятию будет приурочено и театрализованное представление.

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