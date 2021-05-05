Ученик Элистинского технического лицея Дмитрий Дубров – в списке участников образовательной программы федерального Центра Сириус по информатике

Победитель регионального этапа Олимпиады пройдет углубленное обучение по ай-технологиям с 1 по 24 августа у лучших педагогов страны. Всего 40 участников, это школьники, прошедшие дистанционный и заключительный этапы отбора. Герел Кикеева продолжит.

Азы по программированию на языке ПИТОН Дмитрий Дубров получил еще в 7 классе, будучи учеником школы Перспектива. Тогда же и первая победа по информатике на Олимпиаде школьников среди 7-8 классов Элисты. А еще на его счету, по словам педагога-наставника Адьяна Тюрбеева, олимпиады по физике и математике. И, как победитель по этим предметам, он также отбирался на образовательные программы в Сириус. И вот – снова счастливая поездка – в Сочи, во Всероссийский Центр.

Но несмотря завидным знаниям по математике, физике, все же интерес к IT технологиям взяли вверх. И Дмитрий поступает в техлицей, в единственное образовательное учреждение в Элисте, где обучают по этому профилю. Здесь он продолжает занятия у своего наставника Адьяна Тюрбеева.«После поступления в лицей жизнь значительно изменилась: появилось желание получать удовольствие от решения задач и быть лучшим. «Лицей сформировал меня», - говорит юноша. И педагоги это признают.

Следует сказать, что у самого Адьяна Валерьевича, немало побед на профессиональном поприще. Победитель регионального этапа олимпиады среди учителей информатики, он ежегодно проходит стажировку в Сириусе. А потому немало победителей и призеров в различных состязаниях и среди его учеников.

Несмотря на свой талант и недетское усердие Дмитрий Дубров опровергает стереотип о людях IT сферы, как о замкнутых интервентах. Он успевает интересоваться и современными прикладными направлениями и жить интересами класса и лицея.

За три недели на Черном море – в Сочи Дмитрия ждет интенсивный тренинг. Его подтянут к Олимпиаде, расскажут о биткоине, блокчейне, об алгоритмах в биоинформатике. У представителя Калмыкии будет своя образовательная программа и возможность выбрать интересные темы в качестве дополнительных, короткие мастер-классы и спецкурсы с профессионалами.

Это наглядный пример того, как знание помогает строить будущее со школьной скамьи. Уверен, чем раньше проникнешься пониманием и любовью к информатике, тем легче и быстрее продвижение в IT. Отметил министр цифрового развития Калмыкии Алексей Этеев.