21 февраля, 07:28
Сегодня – Международный день родного языка
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Праздник учрежден для содействия языковому и культурному разнообразию и многоязычию. На сегодняшний день актуальным вопросом для обсуждения является тема по сохранению и возрождению калмыцкого языка.
В республике началась декада калмыцкого языка, в рамках которой в школах проходят беседы на тему сохранения родной речи, проводятся также культурно-массовые мероприятия, конференции, всевозможные акции и конкурсы. Сегодня в школах региона калмыцкий язык преподают более 200 учителей.
Праздник учрежден для содействия языковому и культурному разнообразию и многоязычию. На сегодняшний день актуальным вопросом для обсуждения является тема по сохранению и возрождению калмыцкого языка.
В республике началась декада калмыцкого языка, в рамках которой в школах проходят беседы на тему сохранения родной речи, проводятся также культурно-массовые мероприятия, конференции, всевозможные акции и конкурсы. Сегодня в школах региона калмыцкий язык преподают более 200 учителей.
Стоит отметить, наблюдается преемственность поколений, все больше молодых специалистов.