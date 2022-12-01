Сегодня – Международный день родного языка

Праздник учрежден для содействия языковому и культурному разнообразию и многоязычию. На сегодняшний день актуальным вопросом для обсуждения является тема по сохранению и возрождению калмыцкого языка.





В республике началась декада калмыцкого языка, в рамках которой в школах проходят беседы на тему сохранения родной речи, проводятся также культурно-массовые мероприятия, конференции, всевозможные акции и конкурсы. Сегодня в школах региона калмыцкий язык преподают более 200 учителей.





Стоит отметить, наблюдается преемственность поколений, все больше молодых специалистов.