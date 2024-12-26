Министр здравоохранения Калмыкии Булат Сараев и руководство «СОГАЗ-Мед» обсудили перспективные направления взаимодействия на 2025 год.

Стороны подвели итоги двустороннего взаимодействия в рамках системы ОМС за 2024 год, разобрали актуальные вопросы реализации национальных проектов в области здравоохранения.

Участники встречи отметили, что для реализации национальных целей – увеличения продолжительности активной жизни и снижения смертности населения, важно повышать эффективность взаимодействия всех участников системы здравоохранения.

Большое внимание было уделено при получении медицинской помощи более активному сопровождению страховыми представителями «СОГАЗ-Мед» участников СВО и членов их семей.

В заключение встречи Булат Сараев вручил исполнительному директору по экономике ОМС компании «СОГАЗ-Мед» Наталье Рюкиной благодарность Главы Республики Калмыкия, ведущим сотрудникам организации - Благодарности министерства здравоохранения РК.

Фото: Булат Сараев