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13 октября, 11:35
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Новая площадь со сценой и плиточным покрытием, малыми архитектурными формами и современным освещением стала настоящим украшением западного города Калмыкии, Городовиковска

Новая площадь со сценой и плиточным покрытием, малыми архитектурными формами и современным освещением стала настоящим украшением западного города Калмыкии, Городовиковска

Теперь это не только новое место для общественного отдыха, но и пространство для проведения культурно-массовых мероприятий со специальной сценой, предназначенной для подобных событий.

Площадь имени Михаила Гахаева построили по федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда". Что именно нужно благоустроить в Городовиковске, жители города выбирали в ходе онлайн-голосования.

Фото из телеграм-канала Городовиковское РМО РК.

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