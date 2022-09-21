13 октября, 11:35
Новая площадь со сценой и плиточным покрытием, малыми архитектурными формами и современным освещением стала настоящим украшением западного города Калмыкии, Городовиковска
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Теперь это не только новое место для общественного отдыха, но и пространство для проведения культурно-массовых мероприятий со специальной сценой, предназначенной для подобных событий.
Теперь это не только новое место для общественного отдыха, но и пространство для проведения культурно-массовых мероприятий со специальной сценой, предназначенной для подобных событий.
Площадь имени Михаила Гахаева построили по федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда". Что именно нужно благоустроить в Городовиковске, жители города выбирали в ходе онлайн-голосования.
Фото из телеграм-канала Городовиковское РМО РК.