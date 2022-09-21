Новая площадь со сценой и плиточным покрытием, малыми архитектурными формами и современным освещением стала настоящим украшением западного города Калмыкии, Городовиковска

Теперь это не только новое место для общественного отдыха, но и пространство для проведения культурно-массовых мероприятий со специальной сценой, предназначенной для подобных событий.



Площадь имени Михаила Гахаева построили по федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда". Что именно нужно благоустроить в Городовиковске, жители города выбирали в ходе онлайн-голосования.



Фото из телеграм-канала Городовиковское РМО РК.