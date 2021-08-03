ГТРК "Калмыкия" скорбит...

В возрасте 66 лет из жизни ушел Сергей Владимирович Овшинов – бывший председатель Калмыцкого телевидения, коллега и мудрый наставник.

Он возглавлял Калмыцкую телерадиокомпанию в особенно трудное время - в первой половине 90-х годов. И, как вспоминают его коллеги, соратники, Сергею Владимировичу, несмотря на реалии того времени, всегда удавалось поднять дух коллективу.

В нем удивительно гармонично сочеталась тяга к искусству и творчеству с практичностью, способностью создавать комфортные условия для работы. Самая выраженная черта его характера, по воспоминаниям коллег, это человечность, с которой он подходил к любой проблеме.

«Работа с ним представлялась интересной и легкой, он также был прост в общении» - так отзывается о коллеге председатель совета ветеранов телевидения Галина Козорез.

Сергей Овшинов стремился разделить свое видение с окружающими. Старался создавать, так важную в нашем труде, творческую атмосферу на рабочем месте. Как вспоминает ветеран Калмыцкого телевидения Бадма Харлуева, в годы его руководства телерадиокомпания приобрела произведения искусства калмыцких художников – Кима Ольдаева, Виктора Ургадулова, а также скульптуры Владимира Васькина. Их работы по сей день являются украшением компании и притягивают взгляды гостей ГТРК «Калмыкия».

Одновременно с этим, он был, что называется, хорошим хозяйственником и талантливым наставником.

Энтузиазм, стратегическое мышление Сергея Владимировича, его умение справляться с самыми сложными задачами были отмечены и руководством республики. В начале 2000-х годов он был назначен заместителем председателя Правительства Калмыкии. После - занимался предпринимальской деятельностью - трудился в строительном бизнесе.

Но в какой бы сфере не работал Сергей Владимирович, он всегда проявлял такие качества как человечность и отзывчивость.

Таким он остался и в памяти коллектива ГТРК «Калмыкия». Мы разделяем скорбь близких нашего коллеги.

Выражаем глубокие соболезнования семье Сергея Владимировича Овшинова.