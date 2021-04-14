Бату Хасиков поздравил медсестер и медбратьев с профессиональным праздником

Их в регионе трудится свыше двух с половиной тысяч человек. Сегодня Глава Калмыкии принял участие в торжественном мероприятии в колледже имени Хахлыновой и началось с минуты молчания по погибшим в Казани.

В своей речи Глава Калмыкии подчеркнул: «Когда общество сталкивается с новыми вызовами, именно медсёстры и медбратья выходят на передовую. Именно к вам мы обращаемся за поддержкой». Сотрудникам отрасли были вручены благодарственные письма и почетные грамоты. Бату Хасиков подчеркнул, что руководство Калмыкии делает все, чтобы обеспечить медперсонал достойными условиями работы.