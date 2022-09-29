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2 декабря, 08:33
Новости

Сегодня в посёлке Чомпот Юстинского района состоится торжественное открытие фельдшерско-акушерского пункта

Сегодня в посёлке Чомпот Юстинского района состоится торжественное открытие фельдшерско-акушерского пункта

Строительные работы велись на протяжении многих месяцев. В офисе уже завершены отделочные работы, произведена установка новых окон и технического оборудования. Также в пункт доставлена новое медицинское оборудование и мебель. А внутренняя планировка предусматривает прививочный, смотровой и процедурный кабинеты.

Строительство велось в рамках регионального проекта "Модернизация первичного звена здравоохранения Республики Калмыкия" национального проекта "Здравоохранение". Расскажем об этом подробнее в вечернем выпуске.

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