Сегодня в посёлке Чомпот Юстинского района состоится торжественное открытие фельдшерско-акушерского пункта

Строительные работы велись на протяжении многих месяцев. В офисе уже завершены отделочные работы, произведена установка новых окон и технического оборудования. Также в пункт доставлена новое медицинское оборудование и мебель. А внутренняя планировка предусматривает прививочный, смотровой и процедурный кабинеты.



Строительство велось в рамках регионального проекта "Модернизация первичного звена здравоохранения Республики Калмыкия" национального проекта "Здравоохранение". Расскажем об этом подробнее в вечернем выпуске.