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2 декабря, 08:58
Новости

"Руками женщины"

"Руками женщины"

Мастерицы из Калмыкии сегодня смогут продемонстрировать свое творчество в фестивале. Мероприятие для всех рукодельниц народных художественных промыслов и ремесел пройдет уже в четвертый раз и состоится в столице России.

В фестивале свои способности могут показать ремесленники, дизайнеры, художники и представители других творческих направлений из 85 субъектов страны и 35 стран мира.

Главная цель события - рассказать и наглядно продемонстрировать колорит народов России и уникальность сувенирной продукции своих регионов. На площадке будут представлены показы этно-моды, фотовыставки и мастер-классы.

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