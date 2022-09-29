"Руками женщины"

Мастерицы из Калмыкии сегодня смогут продемонстрировать свое творчество в фестивале. Мероприятие для всех рукодельниц народных художественных промыслов и ремесел пройдет уже в четвертый раз и состоится в столице России.



В фестивале свои способности могут показать ремесленники, дизайнеры, художники и представители других творческих направлений из 85 субъектов страны и 35 стран мира.



Главная цель события - рассказать и наглядно продемонстрировать колорит народов России и уникальность сувенирной продукции своих регионов. На площадке будут представлены показы этно-моды, фотовыставки и мастер-классы.