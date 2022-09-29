Ожидания от работы в 2023 году: стабильность важнее карьерного роста

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы провел опрос среди трудоустроенных представителей экономически активного населения Калмыкия, по итогам которого выявлены следующие результаты.



В 2023 году жители республики больше всего ждут повышения зарплаты: об этом сообщили 55% опрошенных. Каждый третий (33%) ожидает стабильного функционирования компании, 30% — адекватного руководства, 25% — карьерного роста, каждый пятый (20%) — новых интересных задач. На улучшение условий труда рассчитывают 18%, на выплату премий — 12%. Каждый десятый (10%) хотел бы признания своих заслуг, по 6% мечтают о снижении нагрузки и улучшении взаимоотношений в коллективе. Еще 7% не надеются на какие-либо изменения.



Запрос на стабильность и улучшение условий труда наиболее высок среди горожан старше 45 лет (41 и 25% соответственно), а на карьерный рост, выплату премий и снижение нагрузки — среди опрошенных до 34 (33, 17 и 10% соответственно). Чем больше зарабатывают респонденты, тем чаще они ожидают от своего работодателя повышения зарплаты и карьерного роста.