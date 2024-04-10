Сегодня в посёлке Артезиан проходят последние приготовления перед открытием памятника Герою Калмыкии, Заслуженному деятелю искусств республики Аркадию Манджиеву

Сооружение установлено в местном Парке Победы. жители благоустроили территорию и планируют высадить вокруг туи. Инициатором создания монумента выступил друг композитора Юрий Городоваев. Скульптуру изготовил мастер из Астрахани, взяв за основу образ из клипа на песню «Менд».

Теперь в Артезиане есть место, которое напоминает о великом композиторе, а это значит, что имя Аркадия Манджиева навсегда останется в истории Калмыкии – отметил его брат – Борис Манджиев.