В Элисте сегодня прошла традиционная всероссийская ярмарка трудоустройства «Работа России. Время возможностей»
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Это региональный ее этап. Ежегодное мероприятие дает возможность молодежи напрямую встретиться с теми, с кем они будут работать, и повышать свое профессиональное мастерство.
Наиболее востребованные - ветврачи, зоотехники, механизаторы. А вот врачей, учителей, воспитателей ждут не только сельские школы, но и в Элисте.
Ситуацию на рынке труда региона изучила наша коллега Ольга Эняева.