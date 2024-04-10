В Элисте сегодня прошла традиционная всероссийская ярмарка трудоустройства «Работа России. Время возможностей»

Это региональный ее этап. Ежегодное мероприятие дает возможность молодежи напрямую встретиться с теми, с кем они будут работать, и повышать свое профессиональное мастерство.

Наиболее востребованные - ветврачи, зоотехники, механизаторы. А вот врачей, учителей, воспитателей ждут не только сельские школы, но и в Элисте.

Ситуацию на рынке труда региона изучила наша коллега Ольга Эняева.