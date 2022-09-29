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29 декабря, 10:26
Новости

Сегодня в поселке Песчаный Приютненского района откроется офис врача общей практики

Сегодня в поселке Песчаный Приютненского района откроется офис врача общей практики

Он построен в рамках региональной программы модернизации первичного звена национального проекта "Здравоохранение". Офис будет обслуживать более 600 человек, в том числе около 130 детей.

На протяжении долгого времени жители поселка получали медицинскую помощь в ненадлежащих условиях. Теперь для этого имеется все необходимое: обустроенный офис, новая мебель и современное оборудование. Уже в ближайшее время там начнется прием пациентов.

Фото: www.elista.org

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