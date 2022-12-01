Сегодня особенный день для выпускников школ Калмыкии, как и всей страны

Они простятся с детством и отправятся во взрослую жизнь. Об этом им возвестит последний звонок. Торжественные линейки пройдут во всех общеобразовательных учреждениях региона. Напутственные пожелания от учителей и родителей, поздравления первоклашек позвучат в адрес почти для полутора тысяч выпускников и свыше трех тысяч учащихся 9-х классов.

Уроки и домашние задания позади, но расслабляться рано. Главное испытание еще предстоит. Уже на этой неделе ЕГЭ, в пятницу выпускники сдают литературу, химию и географию.