Сегодня в поселке Бага-Чонос Целинного района откроется фельдшерский пункт

Это очередное поселение в Калмыкии, где жители будут получать медицинскую помощь в комфортных условиях. Медучреждение построено в рамках реализации нацпроекта и региональной программы "Модернизация первичного звена здравоохранения".



Здесь созданы все необходимые условия для приема сельских пациентов. Есть прививочный, смотровой и процедурный кабинеты. Отдельное помещение отведено для хранения медикаментов. Более подробно об этом мы расскажем в вечернем выпуске.