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15 ноября, 09:14
Новости

Сегодня – 112 лет со дня рождения генерал-лейтенанта Басана Городовикова

Сегодня – 112 лет со дня рождения генерал-лейтенанта Басана Городовикова

Имя Героя Советского Союза, видного общественного деятеля и прославленного военачальника знают во всем степном регионе и за его пределами. Его главная заслуга – восстановление республики после возвращения калмыцкого народа из Сибири.

Благодаря ему были возрождены традиционные отрасли животноводства, построена железная дорога Элиста-Дивное, аэропорт, образованы два новых района и десятки совхозов. По всей республике ежегодно проходят сотни замечательных и ярких мероприятий в его честь.

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