Сегодня – 112 лет со дня рождения генерал-лейтенанта Басана Городовикова

Имя Героя Советского Союза, видного общественного деятеля и прославленного военачальника знают во всем степном регионе и за его пределами. Его главная заслуга – восстановление республики после возвращения калмыцкого народа из Сибири.



Благодаря ему были возрождены традиционные отрасли животноводства, построена железная дорога Элиста-Дивное, аэропорт, образованы два новых района и десятки совхозов. По всей республике ежегодно проходят сотни замечательных и ярких мероприятий в его честь.