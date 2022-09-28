Сегодня в Калмыкии отмечают важную дату – Всероссийский день призывника

Для школьников и студентов традиционно проводят патриотические мероприятия – познавательные лекции, классные часы. Кроме того, сотрудники военных комиссариатов, представители силовых структур посещают учебные учреждения с выступлениями.



А вот, например, ребятам из кадетского класса Элистинского профессионального лицея №6 воспринимать их гораздо проще. Они ежедневно проходят предармейскую подготовку на занятиях, и знают не понаслышке, что им предстоит, когда они пойдут служить в армию. Другим же студентам ссузов сложнее. Их подготовка проходит только в рамках уроков физкультуры или ОБЖ.