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15 ноября, 10:04
Новости

Сегодня в Калмыкии отмечают важную дату – Всероссийский день призывника

Сегодня в Калмыкии отмечают важную дату – Всероссийский день призывника

Для школьников и студентов традиционно проводят патриотические мероприятия – познавательные лекции, классные часы. Кроме того, сотрудники военных комиссариатов, представители силовых структур посещают учебные учреждения с выступлениями.

А вот, например, ребятам из кадетского класса Элистинского профессионального лицея №6 воспринимать их гораздо проще. Они ежедневно проходят предармейскую подготовку на занятиях, и знают не понаслышке, что им предстоит, когда они пойдут служить в армию. Другим же студентам ссузов сложнее. Их подготовка проходит только в рамках уроков физкультуры или ОБЖ.

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