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23 мая, 19:17
НовостиПроисшествия

По данным ГИБДД, на прошедшей неделе зарегистрировано 13 ДТП, в которых 1 человек погиб, 26 - получили ранения

Накануне, в Элисте на улице Николаева, 55-летний местный житель, управляя автомашиной Лада Ларгус допустил наезд на несовершеннолетнего велосипедиста, которому потребовалась медпомощь. В Троицком - авария произошла на улице Ленина. В результате столкновения КияСпорттейдж с автомашиной Фольсваген-Поло, получили травмы оба водителя и один пассажир. Все трое доставлены в медучреждение. 

Кроме того, задержан и лишен водительских прав 21 водитель, управлявший автомобилем в нетрезвом состоянии. И вынесено более 4 тысяч постановлений об административном нарушении на основании информации, полученной в режиме автоматической фото и видео фиксации.   

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