Сегодня в подмосковной Кубинке начала свою работу российская агропромышленная выставка "Золотая осень"

В этом году она пройдет уже в 24 раз. В ней принимает участие скот 11 ведущих племенных хозяйств Калмыкии. Лучшие образцы сельхозживотных в этом году будут представлены в заочном формате.



В номинации "Мясное скотоводство" крупный рогатый скот калмыцкой породы покажут 5 хозяйств из Черноземельского, Яшкульского, Малодербетовского и Приютненского районов республики.



Ещё 6 сельхозпредприятий будут экспонировать лучших образцов племенных овец. Напомню, в прошлом году животноводы Калмыкии завоевали 7 золотых и столько же серебряных медалей.