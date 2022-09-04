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5 октября, 17:58
НовостиОбразование

Сотрудники бюджетных организаций со стажем работы в одной организации не менее полугода смогут получить дополнительное образование в рамках проекта "Цифровые профессии" с оплатой 50 % стоимости курса

Сотрудники бюджетных организаций со стажем работы в одной организации не менее полугода смогут получить дополнительное образование в рамках проекта "Цифровые профессии" с оплатой 50 % стоимости курса

Онлайн-курсы направлены на обучение программированию, информационной безопасности, разработки мобильных приложений и IT-продуктов.

Также слушатели смогут освоить специальности продуктового и системного аналитика, бизнес-архитектора, интернет-маркетолога, веб-дизайнера. Это будет доступно гражданам старше 16 лет, имеющим диплом о среднем профессиональном или высшем образовании.

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