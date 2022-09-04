5 октября, 17:58
Сотрудники бюджетных организаций со стажем работы в одной организации не менее полугода смогут получить дополнительное образование в рамках проекта "Цифровые профессии" с оплатой 50 % стоимости курса
Смотрите наши видео на YouTube!
Онлайн-курсы направлены на обучение программированию, информационной безопасности, разработки мобильных приложений и IT-продуктов.
Онлайн-курсы направлены на обучение программированию, информационной безопасности, разработки мобильных приложений и IT-продуктов.
Также слушатели смогут освоить специальности продуктового и системного аналитика, бизнес-архитектора, интернет-маркетолога, веб-дизайнера. Это будет доступно гражданам старше 16 лет, имеющим диплом о среднем профессиональном или высшем образовании.