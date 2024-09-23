24 сентября, 18:57
 20 °C
103,41
92,86
  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
24 сентября, 14:26
НовостиСобытие

Сегодня в Пермь съехались журналисты со всей страны.

Там стартует всероссийский патриотический фестиваль СМИ «Щит России». Вместе с заездом участников начинает свою работу жюри, члены которого уже посмотрели работы конкурсантов и теперь должны обсудить увиденное.

Конкурс проводится по четырем направлениям — телевидение, радио, печатные издания и интернет. Работа радиожурналиста ГТРК «Калмыкия» Галины Джамбиновой вошла в шорт – лист фестиваля. В Перми сейчас находится наш коллега Дмитрий Арлтанов.

 Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия