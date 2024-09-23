Сегодня в Пермь съехались журналисты со всей страны.

Там стартует всероссийский патриотический фестиваль СМИ «Щит России». Вместе с заездом участников начинает свою работу жюри, члены которого уже посмотрели работы конкурсантов и теперь должны обсудить увиденное.

Конкурс проводится по четырем направлениям — телевидение, радио, печатные издания и интернет. Работа радиожурналиста ГТРК «Калмыкия» Галины Джамбиновой вошла в шорт – лист фестиваля. В Перми сейчас находится наш коллега Дмитрий Арлтанов.