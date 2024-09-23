Министр цифрового развития Калмыкии Алексей Этеев провел совещание с представителями органов исполнительной власти по вопросам предоставления услуг в электронном виде.
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Сейчас в Республике в электронный формат переведена 91 массовая социально-значимая услуга. К концу лета в регионе оказано около 57,5 тысяч услуг, из них более 6 тысяч - в электронном виде.
По итогам совещания рекомендовано наращивать этот показатель. На примере МФЦ предложено создать сектора пользовательского сопровождения граждан на местах и вести информационную работу по переводу и предоставлению услуг в электронный вид.
Фото: Минцифры Калмыкии