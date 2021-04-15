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15 мая, 09:38
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Сегодня -День калмыцкого чая

Сегодня -День калмыцкого чая

С него начинается утро в каждой калмыцкой семье и не обходится ни один праздник.

Сегодня отмечается один из самых любимых праздников в степной республике - День калмыцкого чая.

Дата эта, хоть и молодая, - она празднуется с 2012 года, но имеет официальный статус и отмечается на государственном уровне.

 Этот праздник был введен властью Калмыкии именно с целью укрепить и поддержать бытность традиций, не потерять силу обычая. 

У каждой хозяйки свой рецепт чая. Но неизменно он содержит молоко, сливочное масло, соль и мускатный орех, правильно заваривать и подавать к столу такой чай учат с детства. 

В этот день принято угощать любимым и целебным напитком членов семьи и гостей, соблюдая все традиции чайной церемонии - подавать пиалу с чаем только двумя руками, сначала самому старшему за столом, затем гостю. Но первую чашку горячего напитка нужно непременно поставить на алтарь - Бурханам, прочитав молитву.

 

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