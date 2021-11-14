Сегодня в Национальном музее завершается III курс обучения в рамках культурно-просветительского проекта «Музейный код. Я – Главный хранитель»

В этих стенах уникальный фонд - более 84 тысяч единиц. С ними и работали девятиклассники города.

За год школьники узнали, как сложно стать профессиональным экскурсоводом и организовать выставку, как сделать обычный предмет музейным экспонатом и что нужно для того, чтобы он получил свой «паспорт». А закрепляли ребята знания на практике.

Они создали презентации своих артефактов, семейных реликвий, находок из мест боевой славы. Эти проекты сегодня и оценит экспертная комиссия. Все участники получат дипломы, а победителей наградят денежными сертификатами.