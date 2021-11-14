В Городовиковске завершилось благоустройство детской площадки

Теперь здесь уложено резиновое покрытие, установлены малые архитектурные формы, скамейки, качели, песочница, игровые и спортивные комплексы, урны. И все это мощно освещается. Не остались в стороне неравнодушные жители города. А сотрудники прокуратуры приобрели и высадили ели и можжевельники.

Общая стоимость проекта на условиях софинансирования из всех уровней бюджета – более 9-ти миллионов рублей. В этом году в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» благоустроены 11 общественных территорий в 11 муниципальных образованиях.