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16 декабря, 21:45
НовостиСтроительство

Развитие дорожной инфраструктуры республики, безопасность на трассах и реализацию федеральных проектов обсудили сегодня Глава Калмыкии и руководитель Дорожного агентства России Роман Новиков

Развитие дорожной инфраструктуры республики, безопасность на трассах и реализацию федеральных проектов обсудили сегодня Глава Калмыкии и руководитель Дорожного агентства России Роман Новиков

Сегодня он прибыл в Элисту для участия в совещании.

Как было озвучено, Правительство страны дополнительно выделило еще 10% финансирования ряду субъектов, в том числе Калмыкии. Глава региона отметил, что таким образом, республика дополучила еще 285 миллионов. На сегодня протяженность дорог общего пользования в - более 5000 километров, в том числе 728 километров федерального значения.

"До конца года планируем подписать соглашение, чтобы адресно распределить выделенные средства. В первую очередь, направим их на развитие опорной сети региональных дорог. Нам важно, как можно раньше привести их в порядок." - отметил Хасиков.

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