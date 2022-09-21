14 октября, 10:27
Сегодня в Национальном музее Светлана Демьяновская представит свою персональную выставку "Место силы"
Читайте наши новости в Одноклассниках!
Более 20 живописных работ - натюрморты, пейзажи, портреты и жанровые композиции, а также серия монотипий под названием "И в пятнах — жизнь". По словам Демьяновской, эта выставка о чувствах и эмоциях, внутренних переживаниях и разности характеров.
Более 20 живописных работ - натюрморты, пейзажи, портреты и жанровые композиции, а также серия монотипий под названием "И в пятнах — жизнь". По словам Демьяновской, эта выставка о чувствах и эмоциях, внутренних переживаниях и разности характеров.
В торжественной церемонии открытия экспозиции примет участие творческая группа Вестей. И видеоотчет нашего корреспондента Карины Кабаковой смотрите в 14.30.