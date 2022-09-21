Сегодня в Казанском кафедральном соборе состоится торжественное богослужение, посвященное Покрову Пресвятой Богородицы

В основу праздника положено предание о явлении Андрею Юродивому Божьей матери в Константинополе в середине 10 века. По легенде город тогда был осажден врагами. Богородица подняла над верующими белое покрывало и вознесла молитву о спасении мира. После чего неприятель отступил без боя.



В Казанском соборе Элисты будет работать наша съемочная группа, об этом подробнее смотрите в дневном выпуск Вестей.