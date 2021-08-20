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15 октября, 13:04
НовостиПамять

Сегодня - 54 года со дня открытия Мамаева Кургана в Волгограде

Сегодня - 54 года со дня открытия Мамаева Кургана в Волгограде

В 1967 году в этот день состоялось торжественное открытие этого мемориала как символа единства народов страны, в память о Сталинградской битве и ее героях.

Это было одно из важнейших и крупнейших сражений Великой Отечественной войны. И стало решающим событием для ее исхода.

По данным историков, город защищали более 700 уроженцев Калмыкии. Вот только некоторые имена: участник обороны Дома Павлова снайпер Гаря Хохолов, будущий ученый, писатель Морхаджи Нармаев, Бембя Яшкулов, Василий Гаряев.

Неслучайно сегодня Мамаев Курган известен, в первую очередь, памятником-ансамблем «Героям Сталинградской битвы» с главным монументом "Родина-Мать зовет". А еще мемориальный комплекс вошел в число Семи чудес России по результатам общественного голосования.

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