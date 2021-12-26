Сегодня в Национальном музее открывается выставка Валентины Диффинэ-Кристи

Эта московская художница - основательница стиля «духовный импрессионизм». Культурному событию посвящена пресс-конференция, которая состоится перед началом работы экспозиции под названием «Свет и воздух». Уже известно, что в нее войдут более 30 произведений, среди которых пейзажи, натюрморты и типичные для советского реализма портреты рабочих. Все желающие могут соприкоснуться с незабываемым миром русского импрессионизма. Выставка продлится до 9 февраля.