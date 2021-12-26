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13 января, 13:26
НовостиСоциальная политика

Научиться может каждый!

Научиться может каждый!

В семейной диспетчерской «Ориентир» на базе Ики-Бурульского комплексного центра социального обслуживания населения успешно завершены занятия кружков «Умелая хозяйка» и «Столярная мастерская». Всего с начала проекта полезные навыки приобрели 84 воспитанника. Среди них – дети из многодетных и малообеспеченных семей, а также все желающие.

Реализуется проект благодаря финансовой помощи Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

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