Научиться может каждый!

В семейной диспетчерской «Ориентир» на базе Ики-Бурульского комплексного центра социального обслуживания населения успешно завершены занятия кружков «Умелая хозяйка» и «Столярная мастерская». Всего с начала проекта полезные навыки приобрели 84 воспитанника. Среди них – дети из многодетных и малообеспеченных семей, а также все желающие.

Реализуется проект благодаря финансовой помощи Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.