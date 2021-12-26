Новые проекты и планы. Центр по развитию калмыцкого языка вновь открылся после ремонта

Сейчас там идёт кропотливый процесс оцифровки старинных рукописей и создания новых образовательных проектов.

Как раз этим заняты сотрудники центра Наран Цебиков и Борис Даваев. Им выпала редкая возможность познакомиться с традициями и обычаями кочевого народа из первоисточника. Некоторым экземплярам около восьми и более веков. И теперь настало время обнародовать их. После оцифровки эти бесценные писания станут доступны каждому.

В этом процессе используются современные компьютеры, аппараты фото- и видеосъемки, светооборудование. Все это необходимо для создания качественного образовательного контента. По словам директора Центра Геннадия Корнеева, реализация многих идей стала возможной, благодаря поддержке правительства Калмыкии.

Кроме того, специалисты центра в эти дни готовят образовательные программы по изучению калмыцкого, для тех, кто желает освоить его с нуля и для тех, кто уже владеет языком. Курс для начинающих будет подготовлен уже в конце января. Чуть позже планируют провести конкурс среди юных программистов на создание игр на родном языке, что поможет усваивать знания не только взрослым, но и детям.